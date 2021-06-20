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20.06.2021 05:00
Рубрика: Культура

Загадка Достоевского

Текст: Наталья Лебедева
Судьба Достоевского, одна из самых поразительных в истории русской литературы. Понять, что такое Достоевский для России и мира, пытаются многие вот уже на протяжении 200 лет. Один из тех, кто приблизился к разгадке тайны ближе всех, - это Игорь Волгин, литературовед, историк, достоевист, президент Фонда Достоевского. За 45 минут на Главной сцене фестиваля, конечно, все тайны Достоевского не раскрыть, но увлечь зрителей творчеством писателя у Волгина получилось.

Начал он с того, что процитировал последние строчки из легендарной Пушкинской речи Федора Михайловича. "Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Игорь Волгин убежден, что эти слова на все 100 процентов применимы и к самому Достоевскому. Кем он был? Почему появился именно в России и именно в это время? Как он изменил человечество? Ведь очевидно, что человек до Достоевского и человек после Достоевского - это уже разные люди. И ведь не поспоришь. Просто откройте любой роман Достоевского, почитайте, а потом загляните внутрь себя…

Так кто же этот человек, имеющий такую власть над людьми?

"Достоевский - это мы", - провозгласил Волгин. Просто Федор Михайлович - гений, то есть высшее достижение человечества.

Достоевский - это наша национальная идея. Его биография - это настоящий путь духовных исканий, который, по словам Волгина, потом повторили все умственные течения в нашей стране, а Толстой и Достоевский - как два полюса русской мысли.

Фото: Михаил Визель
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О тайнах Федора Михайловича Игорь Волгин готов говорить часами. А начал с тайны его рождения, а точнее происхождения. Кем были его предки, он не знал, и лишь совсем недавно исследователи выяснили, как звали его бабушку и какое отчество было у его деда.

Другая тайна, которая мучила Достоевского всю его жизнь, - это смерть отца. Действительно ли его убили крепостные? Скорее всего так и было, уверен Игорь Волгин, и это знание сидело в подсознании писателя, прорываясь в его произведениях.

Вот вам еще одна загадка - невероятный писательский дебют Достоевского, чей первый роман "Бедные люди" стал событием еще до публикации.

"Некрасов вбегает к Белинскому с криками: "Новый Гоголь явился!". На что Белинский скептически отвечает: "Ну у вас Гоголи как грибы растут", но рукопись забирает и запирается с ней. Потрясение Белинского было не меньшим. То есть Достоевский стал известен до дебюта, за полгода до того, как роман "Бедные люди" будет напечатан", - рассказывает Игорь Волгин.

А что вы знаете о женщинах Достоевского до того, как его отправили на каторгу в 1850 году? "Мы не знаем ни одного женского имени, произнесенного с ударением", - напоминает Волгин. Да и воспоминания о нем очень противоречивые: одни писали о Достоевском чуть ли не как о святом, другие утверждали, что он вел разгульный образ жизни. Но при этом уже в "Бедных людях" он показал очень глубокое знание женской души.

А как изменил его "смертельный опыт"? Он стоял во второй тройке и ждал расстрела, от смерти его отделяли 10 минут...

Даже своей смертью Достоевский умудрился оставить загадку потомкам. Провожать его в последний путь вышли более 30 тысяч человек. Так мало кого из писателей хоронили. И что примечательно, всевозможные партии тогда сложили свои знамена и шли все вместе за гробом писателя.

Что такого они видели в Достоевском? Может то, что он далеко впереди. И урок Достоевского нам еще предстоит выучить.

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