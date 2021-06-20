Прокуратура начала проверку после пожара в Лужниках

Сотрудники столичной прокуратуры начали проверку после серии взрывов на пиротехническом складе в Лужниках, сообщили в пресс-службе ведомства. По одной из версий, пожар мог произойти из-за старой заискрившей проводки. А дальше сдетонировала продукция: в помещении хранилось около 15 тонн взрывчатых веществ.

Как заявили в прокуратуре Москвы, в первую очередь будет проверено соблюдение противопожарных норм. По словам заммэра Петра Бирюкова, несколько лет назад к владельцам склада были претензии по этой части. Однако все нарушения впоследствии устранили. Очевидцев взрывов было множество: более сотни залпов видели и слышали гуляющие в Парке Горького и на Воробьевых горах. Услышав серию хлопков, люди начали звонить в МЧС, называя разные адреса. Прибывшие пожарные обнаружили горящий одноэтажный склад на Лужнецкой набережной.

"У этого пожара был третий, повышенный уровень сложности, - рассказал начальник ГУ МЧС Москвы Сергей Желтов. - Площадь возгорания достигала 500 квадратных метров". На месте немедленно развернули штаб тушения, было решено привлечь пожарный катер "Полковник Чернышев", который подошел к Лужникам по Москве-реке. В то же время в воздух подняли три вертолета Ка-32 столичного авиационного центра. В общей сложности они совершили 83 захода к месту пожара. Воду брали прямо из Москвы-реки.

На земле у горящего склада работали более 100 спасателей. Им приходилось работать в условиях сильнейшего задымления. Угарным газом надышались трое спасателей и один работник склада. Одного из сотрудников МЧС пришлось госпитализировать в НИИ Склифосовского. Никто из случайных прохожих не пострадал. На полную ликвидацию пожара ушло около четырех часов. Расследование этого инцидента поручено провести прокуратуре Хамовнического района. Будут рассматриваться все возможные версии, в том числе проблемы с электропроводкой.