"Радужные КамАЗы" в Москве стали героями интернета

В соцсетях и Telegram-каналах набирает вирусную популярность ролик из московского района Ясенево. "КамАЗы", поливающие воздух, создали передвижную радугу.

Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, техника в жаркую погоду проводит так называемую аэрацию воздуха. Поливальные машины направляют струи вверх, чтобы воздух сильно не нагревался от асфальта. А дороги в такую погоду поливают каждые три часа.

Ранее синоптики заявили о температурном рекорде в Москве: воздух может прогреться до 32 градусов, а на следующей неделе - до 35.