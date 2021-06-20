Синоптики рассказали, как долго продержится аномальная жара в Москве

Аномальная жара продержится в Москве еще минимум неделю. Об этом рассказали в Гидрометцентре России. Причем, температура воздуха в столице будет не просто аномальной, но и рекордно высокой.

"До конца следующей недели не видно никаких поводов для ослабления жары. Сегодня, 20 июня, воздух прогреется до 30-32 градусов, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Новая неделя начнется также с высоких температур. В понедельник +31 +33 градуса, а во вторник уже +33 +35".

По словам метеоролога, до следующей субботы температурный фон будет находиться в диапазоне 29-35 градусов. Это в среднем на семь-девять градусов выше нормы. При этом каждый день можно ожидать рекордов, отметил Вильфанд. Так для сегодняшнего дня рекордное значение - 31,1 градуса, для 22 июня это 31,8 градуса, а мы прогнозируем, что вот вторник в столице воздух раскалится до 33-35 градусов.