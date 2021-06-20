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20.06.2021 23:15
Рубрика: Общество

Добрые лица

Составлен портрет волонтера Москвы
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 134(8485)
С каждым годом все больше москвичей, готовых бескорыстно помогать незнакомым людям. В волонтерском движении столицы уже свыше 125 тысяч человек. Кто они и как к ним присоединиться?

По данным исследования ресурсного центра "Мосволонтер", средний возраст столичного волонтера - 29 лет. Больше всего помощников, как бы это странно ни звучало, среди работающих людей. Их 43,4 процента. Добрым делам они посвящают свободное время. На втором месте - студенты (27,4 процента). Еще 15,7 процента - школьники, остальные - пенсионеры и неработающие горожане. Что интересно, почти половина волонтеров имеют высшее образование, неполное высшее - у 17,2 процента человек. Среднее общее или профессиональное образование получили 18,1 процента помощников. С начала нынешнего года волонтеры посвятили бескорыстной помощи более 55 тысяч часов.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Для туристов начали готовить специальных волонтеров

Неравнодушные москвичи часто помогают детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. В дни самоизоляции волонтеры поддерживали и тех, кто был вынужден сидеть дома из-за риска подхватить коронавирусную инфекцию. За год в общей сложности они выполнили более 48 тысяч заявок. Народные помощники доставляли москвичам продукты, лекарства, а также выгуливали домашних питомцев. Помимо этого волонтеры нередко помогают в организации спортивных турниров, культурных мероприятий - экскурсий, концертов и творческих вечеров.

Кто может стать волонтером? Возраст не важен. Правда, подросткам 14-18 лет нужно разрешение родителей, а ребята младше 14 лет могут заниматься волонтерством вместе с официальными представителями или в составе волонтерского объединения школы. Каждый помощник может получить в ресурсном центре личную книжку волонтера. В нее будут записываться все достижения в общественной жизни Москвы. Чтобы присоединиться к движению, нужно зарегистрироваться на сайте mosvolonter.ru.

В регионах Общество Соцсфера Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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