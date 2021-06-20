Три человека погибли в ДТП в Ивановской области

На трассе Иваново-Фурманов в Ивановской области произошло тройное ДТП. В результате погибли три человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным ведомства, отечественная легковушка, ехавшая из Иванова в Плес, столкнулась с Audi-80, которая двигалась в попутном направлении. Из-за этого автомобиль LADA выбросило на встречную полосу, где в нее врезалась Toyota Camry.

В результате погибли водитель и пассажир LADA, а также 50-летний водитель Toyota Camry. На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства аварии.