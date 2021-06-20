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20.06.2021 18:29
Рубрика: Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ивановской области

На трассе Иваново-Фурманов в Ивановской области произошло тройное ДТП. В результате погибли три человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП

По данным ведомства, отечественная легковушка, ехавшая из Иванова в Плес, столкнулась с Audi-80, которая двигалась в попутном направлении. Из-за этого автомобиль LADA выбросило на встречную полосу, где в нее врезалась Toyota Camry.

В результате погибли водитель и пассажир LADA, а также 50-летний водитель Toyota Camry. На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства аварии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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