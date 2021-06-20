В Москве фиксируются случаи заражения коронавирусом у вакцинированных

Случаи повторного заражения коронавирусом в Москве встречаются и среди вакцинированных. Об этом в интервью "России 1" рассказал мэр Сергей Собянин.

"Уровень иммунитета для защиты от "индийского" штамма должен быть в два раза выше, чем для блокирования уханьского. Поэтому мы видим и повторные заболевания", - объяснил глава города.

В то же время вакцинация остается единственным способом защитить себя от тяжелого течения болезни. Всем, кто прошел курс иммунизации несколько месяцев назад, рекомендуется повторить прививку. Скоро такая возможность появится.