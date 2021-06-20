В двух селах Бурятии ввели пропускной режим из-за коронавируса

В селах Баянгол и Мыла Закаменского района Республики Бурятия ввели пропускной режим, сообщается в официальном аккаунте администрации муниципального образования в Instagram.

Решение было принято районным оперативным штабом в связи с ростом в этих населенных пунктах количества случаев COVID-19.

На границе сел организован круглосуточный пункт контроля, попасть в Баянгол и Мылу с 19 июня можно, только имея в паспорте штамп о постоянной или временной регистрации там. Кроме того, пускать будут неотложные службы. Выехать из сел люди смогут после особого распоряжения главы Закаменского района.

По информации правительства Бурятия, за минувшие сутки в республике были зарегистрированы 243 новых случая COVID-19: 176 человек обследованы после обращения с симптомами ОРВИ и пневмонии, остальные - контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.