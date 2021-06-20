В Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП

В Хабаровском крае произошло лобовое столкновение на трассе Владивосток-Хабаровск. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краевое МВД.

По данным ведомства, столкнулись Toyota Vitz и Subaru Impreza. В полиции уточнили, что во время движения один из автомобилей занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение. В результате погибли три человека, ехавшие в салоне Toyota, а также пассажир Subaru. Среди погибших числится ребенок 2015 года рождения. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту региональный СК возбудил уголовное дело по статье 254 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Движение транспорта регулируется госавтоинспекторами.