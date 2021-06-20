В Приморье во время взрывных работ осколок породы пробил крышу дома

Прокуратура Приморского края проводит проверку по законности проведения буровзрывных работ на карьере "Олений" в городе Артем. Во время взрыва осколок породы повредил крышу жилого дома на улице Береговая.

Как сообщает ведомство, прокуратура города "даст оценку действий исполнителя взрывных работ на предмет соблюдения условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Кроме того, материал проверки передадут в территориальное подразделение Следственного комитета России, чтобы там дали процессуальную оценку действиям, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.