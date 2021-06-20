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20.06.2021 06:24
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке мужчина на 16 часов застрял в лифте

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура Ленинского района Владивостока проводит проверку по факту бездействия управляющей компании, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Приморья.

Проверка началась после появления информации о том, что в одном из многоэтажных домов на улице Нерчинской мужчина на 16 часов застрял в лифте.

Фото: iStock
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"При этом надлежащих мер, направленных на вызволение жильца из лифта, управляющей организацией не принято", - подчеркивает ведомство.

Прокуратура намерена дать оценку действию, точнее, бездействию управляющей компании. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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