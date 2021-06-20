Льготы для медиков: подъемные, ипотека и учеба

Каждое третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Сегодня это одна из самых востребованных профессий. И даже дефицитных, особенно в удаленных деревнях и селах. Еще одна ее особенность - медики должны постоянно повышать свою квалификацию. Медицина - наука динамичная, меняются методики лечения, рассказал заместитель главного врача из Симферополя Николай Теленик.

Среди задач, которые должен решить нацпроект "Здравоохранение", есть и дефицит кадров, и повышение квалификации. В прошлом году участниками программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" стали более шести тысяч врачей и фельдшеров. А к 2024 году штат врачей и среднего медперсонала в поликлиниках будет не менее 95 процентов от потребности.

Стабильность и контракт

Фельдшер Анна Косулина с недавнего времени работает в новеньком фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в селе Красный Яр Самарской области. Она приехала в сельскую местность из Самары, где закончила медколледж.

После учебы Анна четыре года работала фельдшером на "Скорой", а в этом году решила переехать в Красный Яр по программе "Земский фельдшер". Положенную выплату в размере 750 тысяч рублей она потратит на новый дом. "Деньги - приятный бонус, - призналась Анна Косулина. - Я в профессию пошла, чтобы лечить. Для меня в этой программе в приоритете стабильная работа и долговременный контракт".

А в больницу самого большого села в России - Кинель-Черкассы - в прошлом году приехали девять врачей по программе "Земский доктор". В этом году здесь ждут еще двоих докторов. Врач-офтальмолог Галина Тепечина уже полгода трудится в местной больнице. Выплату в 1,5 миллиона она тоже потратила на новое жилье.

Максим Скорняков работает травматологом-ортопедом. "Программа "Земский доктор" - эта существенная поддержка, - рассказал он. - Да, я должен отработать здесь пять лет. Но меня это не пугает, меня все устраивает, хочу добиться профессионального роста и стать хорошим врачом".

В этом году 65 врачей и 28 фельдшеров в Самарской области воспользуются мерами господдержки и получат выплаты. Трудоустроившись в районные больницы и поликлиники, фельдшеры, начиная с 2020 года, получают 500 или 750 тысяч рублей, врачи - один или полтора миллиона. Сумма выплат зависит от удаленности территории от областного центра.

Человек родился

В Симферополе сотрудники клинического родильного дома № 2 ежегодно принимают около 2,5 тысячи родов, 50 процентов экстренных гинекологических операций проводят эндоскопическим методом. В этом году курсы повышения квалификации пройдут десять врачей, десять человек среднего медперсонала и двое - младшего. В прошлом году таких было около сотни человек.

Как поясняет заместитель главного врача по медицинской части Николай Теленик, младшему медперсоналу не требуется переобучение - они проходят его при трудоустройстве. А врачам нужно каждые пять лет подтверждать сертификат специалиста. И по желанию раз в пять лет врач может получить ту или иную категорию, подтвердить имеющуюся или повысить ее.

"Медицина - наука динамичная, меняются методики лечения, жизнь приносит новые сюрпризы,- говорит Николай Теленик. - В прошлом году, когда роддом перепрофилировали под ковидный госпиталь, наши сотрудники прошли обучение на врачей-инфекционистов".

Заместитель главврача отмечает, что теперь благодаря обучению в онлайн-режиме, медики могут без отрыва от работы получить дополнительное медицинское образование (близкую или смежную специальность).

Этой весной роддом № 2 в рамках нацпроекта "Здравоохранение" получил новое оборудование - семь столиков для реанимации новорожденных. Такого пока больше нет ни в одном другом крымском роддоме. Столы оснащены системой подачи кислорода, дозиметром, лучистым теплом - нагревают не воздух, а ту поверхность, на которую нужно направить тепло. Кроме того, в роддоме появились новые беспроводные аппараты КТГ, которые нужны для измерения сердцебиения ребенка в утробе.

Ставка на своих

Более 140 миллионов рублей ежегодно тратит Курганская область на привлечение и закрепление медицинских кадров. По данным регионального департамента здравоохранения, в регионе не хватает около 800 докторов. Заполнить вакансии стараются разными способами, в том числе и приглашением специалистов из других регионов.

"Я приехала на должность рядового врача-патологоанатома, - рассказала "РГ" Ангелина Мельникова. - В региональном департаменте здравоохранения посмотрели мое резюме, послужной список и предложили возглавить областное патологоанатомическое бюро. Сейчас я исполняю обязанности начальника учреждения".

Через два с небольшим месяца, по словам Ангелины Мельниковой, ей выплатили 300 тысяч рублей подъемных, помогли найти жилье недалеко от места работы и полностью оплачивают его съем. Есть возможность приобрести с хорошей скидкой собственную квартиру. По областному проекту "Русская мечта" врачам выдают до 500 тысяч рублей на компенсацию первого взноса по ипотеке или строительство дома. Этой мерой, кстати, уже воспользовались 46 врачей.

Вслед за Ангелиной в Курган перебрался из Ростова ее брат и коллега Максим Ревякин. Сейчас он работает в областной больнице врачом клинико-лабораторной диагностики.

По официальным данным, средняя зарплата у врача в регионе составляет 66 тысяч рублей. Правда, с учетом совместительства. Плюс к этому пакет мер господдержки. В Курганской области обеспеченность врачами составляет 23,6 человека на 10 тысяч населения (по Уральскому федеральном округу - 34,4, по РФ - 37,6). Проблема обостряется, поскольку четверть врачей в медучреждениях региона старше 60 лет, а 45 процентов - старше 55 лет. Люди уходят на пенсию.

Чтобы их заменить, в рамках нацпроекта "Здравоохранения" разработан пакет мер господдержки. Единовременная выплата в 300 тысяч рублей, так называемые подъемные, была введена в регионе для врачей дефицитных специальностей в ноябре 2020-го. Кроме подъемных власти увеличили сумму компенсации затрат на аренду жилья. Если, например, врач переезжает в Курганскую область, он сможет получать ежемесячно десять тысяч рублей на оплату съемного жилья в Кургане и Шадринске или семь тысяч рублей в остальных районах. Действуют такие же компенсации на аренду жилья для врачей всех остальных специальностей.

Специалисты, которые пожелали работать в селе, поселке или в небольшом городе с населением до 50 тысяч человек активно пользуются программами "Земский доктор" и "Земский фельдшер", предусматривающие выплаты для врачей - миллион, для фельдшеров - 500 тысяч рублей.

Но главный упор все-таки делается на подготовку собственных кадров. "На базе областной больницы у нас есть кафедра, где проходят практику студенты 5 и 6 курсов Тюменского госуниверситета. Ключевая задача - открыть здесь ординатуру по основным специальностям: терапия, хирургия, педиатрия", - говорит начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения департамента здравоохранения Татьяна Севастьянова.