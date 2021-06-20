При посадке в уфимском аэропорту у самолета загорелось шасси

Уфимская транспортная прокуратура начала проверку инцидента, произошедшего в международном в аэропорту "Уфа".

Как сообщили в надзорном ведомстве, 19 июня в 22:45 по местному времени при посадке самолета "Boeing" авиакомпании "Azur air", совершавшего чартерный рейс из Каира в Уфу, загорелось шасси.

На борту находились 334 пассажира, в том числе 71 ребенок, и 10 членов экипажа. Все необходимые меры для обеспечения их безопасности были приняты, и никто не пострадал.

Борт приземлился благополучно. Возгорание ликвидировано незамедлительно.

По предварительной версии, причиной ЧП мог стать перегрев тормозной системы и заклинивание тормозных колонок.