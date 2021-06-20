В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб ребенок

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло сегодня в Башкирии.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в Кушнаренковском районе, на 1299-м километре автодороги Москва - Уфа зарегистрировано ДТП с погибшим.

- По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Ford и грузовика Scania, в котором погиб 11-летний ребенок, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.