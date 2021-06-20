В Татарстане распахнул двери первый и пока единственный в Поволжье Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, созданный на базе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).

Его возвели в Казани в рамках нацпроекта "Здравоохранение" всего за полтора года. Строительство и оснащение медучреждения обошлось федеральному и республиканскому бюджетам в 2,2 миллиарда рублей.

По словам президента РТ Рустама Минниханова, новый онкоцентр "позволит полностью решать все задачи, которые связаны со здоровьем наших детей" и, в частности, эффективно выявлять и лечить злокачественные новообразования на самых ранних стадиях, проводить реабилитацию и диспансерное наблюдение больных.

В шестиэтажном корпусе ДРКБ, рассчитанном на сто мест, разместились два отделения онкологии, по 25 мест каждое, отделения гематологии и иммунологии, лучевой диагностики, а также переливания крови, реанимационный блок, мощный лабораторный комплекс и дневной стационар. Кроме того, в центре созданы необходимые все условия для внедрения совершенно новой для Татарстана технологии лечения: здесь планируют проводить трансплантацию костного мозга и гемопоэтических клеток. До сих пор пройти лечебную процедуру в стране можно было лишь в Москве и Петербурге, куда родители вынуждены были возить больных детей. А установленный в новом медцентре операционный стол и вовсе пока единственный в России. Он многофункциональный: в частности, хирург во время операции может поднять или опустить любой его отдел.