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20.06.2021 13:03
Рубрика: Происшествия

В Пензе спасатели эвакуировали жильцов девятиэтажки из-за взрыва газа

Текст: Анна Шепелева

В Пензе в девятиэтажном доме произошел хлопок газа, из подъезда, где случилось ЧП, эвакуировали 25 человек. Об этом сообщило в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Причиной пожара на владимирском предприятии стал взрыв газа

Инцидент случился сегодня около 10 утра на улице Карпинского в первом подъезде панельного девятиэтажного дома № 22-а. В кухне 4-комнатной квартиры на шестом этаже произошел взрыв газа. Прибывшие спасатели эвакуировали из подъезда 25 человек, детей среди них не было.

В момент ЧП в квартире находилось двое жильцов. Никто не пострадал, уточнили в МЧС.

В результате хлопка газа в квартире повреждены окно на кухне, входная и межкомнатные двери. Также деформирована гибкая подводка к газовой плите.

Сейчас специалисты перекрыли газа подачу в квартиру, где произошел взрыв. Последствия происшествия устранены, пояснили спасатели.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза Взрывы газа в домах

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