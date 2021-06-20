Врач предупредила, как может отразиться на почках COVID-19

Врачи бьют тревогу: возраст пациентов, попадающих на заместительную почечную терапию - гемодиализ - неуклонно снижается. Если раньше "искусственная почка" была уделом людей в возрасте, то сейчас в специализированных отделениях все больше пациентов 30-45 лет.

А как может отразиться на почках новая коронавирусная инфекция? Об этом корреспонденту "Российской газеты" удалось поговорить с врачом-хирургом отделения урологии и гемодиализа ФГБУЗ "Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агентства" в Сарове, нефрологом Лилией Усмановой. В разгар пандемии она работала в "красной зоне" с ковидными больными.

Лилия Мунировна,как COVID-19 влияет на работу почек? Могут ли быть серьезные последствия?

Лилия Усманова: Кроме основного дежурства в "красной зоне" мы помогали также пациентам с COVID-19, нуждающимся в заместительной почечной терапии. Одним из самых сильных впечатлений для меня была процедура лечения пациентов донорской плазмой.

Представьте, если в норме плазма человека имеет текстуру воды и цвет мочи, то у многих пацентов в "красной зоне" она была насыщенного желтого цвета, густая, как желе.

Вот почему многие пациенты с коронавирусом погибают не от самой инфекции, а от тромбозов, инфарктов, инсультов. Кровь становится вязкой, тромбы выстреливают куда угодно. Теоретически следствием коронавируса может быть тромбоз артерий почек.

Вы сталкивались с такими осложнениями?

Лилия Усманова: В нашей практике такого, к счастью, не было. А вот у нас в отделении появилось несколько новых пациентов после перенесенного коронавируса. Но все основные патологии при этой инфекции обостряются, поэтому, скорее всего, вирус усугубил ситуацию, подстегнул развитие заболеваний.

При этом были и пациенты, которые вернулись в прежнюю форму, COVID-19 их проблемы с почками не усугубил. Коронавирусом у нас переболели и несколько пациентов с трансплантированной почкой. Мы очень переживали, что начнется отторжение. Но все выжили, почки сохранили, все хорошо.

Полностью интервью с нефрологом Лилией Усмановой читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".