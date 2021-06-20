Красноярка поставила на колени чужого ребенка, обидевшего ее сына

Правоохранители разбираются в ЧП, произошедшем в краевом центре, в ходе которого жительница Красноярска прилюдно поставила на колени чужого ребенка. Как рассказали в региональном МВД, инцидент произошел еще 13 июня в одном из дворов Ленинского района.

Из кадров, снятых кем-то из очевидцев, видно, что молодая женщина силком заставляет встать на колени и просить прощения перед своим пятилетним сыном девятилетнего мальчика. Свои действия окружающим она объяснила так: "Он приходил к нам домой, ел у нас, а потом начал оскорблять моего ребенка. Проси прощения!" При этом видно, что мальчика она удерживает силой, держит его за шею и волосы.

Очевидцы попытались отобрать мальчика, но в конфликт вмешался мужчина, предположительно, сожитель женщины, и завязалась драка.

- Сейчас сотрудники отдела полиции № 4 МУ МВД России "Красноярское" проводят проверку по факту причинения телесных повреждений ребенку, назначена судебно-медицинкая экспертиза, по итогам проверки будет принято решение, - подчеркнули в МВД края.