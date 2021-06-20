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20.06.2021 19:40
Рубрика: Происшествия

На одну из улиц Красноярска из-за ливня сошел оползень

В результате сильного ливня, прошедшего в Красноярске, на одну из улиц города сошел оползень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Красноярскому краю.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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По данным ведомства, инцидент произошел на улице Брянская в районе дома №11. Оползень перекрыл проезжую часть, движение на данном участке ограничено. На месте работают правоохранители и коммунальщики.

Ранее региональное МЧС предупредило жителей региона о сильных дождях, которые пройдут в выходные. Ожидались обильные осадки, а также шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Сегодня днем непогода обрушилась на краевую столицу. Жители Красноярска публиковали в соцсетях фото и видеоматериалы, на которых видны затопленные дороги, а также размытые склоны. На некоторых участках города вода достигала уровня колена на проезжей части. Как уточнили агентству в пресс-службе компании "Россети-Сибирь", во время дождя произошло отключение электроэнергии в Октябрьском районе города. В данный момент электричество подано.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в Instagram сообщил, что объехал пострадавшие от ливня районы города и поручил городским властям оперативно начать ликвидацию последствий ЧП. Он подчеркнул, что при необходимости будет оказана помощь краевыми предприятиями. Общая ситуация по региону на данный момент уточняется.

По данным синоптиков, обильные осадки на территории края также ожидаются в течение суток 21 июня.

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