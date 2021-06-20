Новосибирский губернатор возглавил список "ЕР" на выборах в Госдуму

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - секретарь регионального отделения "ЕР" - возглавил территориальную группу партии на выборах в Госдуму.

- Как мы и предполагали, Новосибирская область объединяется с Омской. Возглавляет наш территориальный список губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вторым идет депутат Госдумы Александр Жуков, на третьем месте - мэр Омска Оксана Фадина, - прокомментировал итоги прошедшего в Москве партийного съезда депутат Госдумы Виктор Игнатов.

По словам самого Андрея Травникова, на съезде был озвучен главный тренд - это социальная политика.

- Мы приступаем к формированию программы партии и ориентиры обозначены. Фактически сегодня на съезде состоялось второе послание президента. Основа - это социальная составляющая. Прозвучали новые инициативы, особенно касающиеся поддержки семей, материнства и детства, - рассказал губернатор Новосибирской области.

Кроме того, президент предложил выделить регионам дополнительные средства - 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков считает, что для жителей Новосибирска и сельских районов области качество дорог - одна из самых главных проблем.

- В прошлом созыве довольно много удалось сделать относительно ремонта дорог, но предстоит сделать еще больше. Состояние дорожного полотна абсолютно не устраивает жителей региона, и важно, что президент уделил этому особое внимание, - подчеркнул Жуков.