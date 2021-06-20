В Кемеровской области расследуют уголовное дело о жесткой посадке самолета L-410, на борту которого находилось 19 человек. Отказ одного из двух двигателей легкомоторного самолета привел к трагедии - при столкновении воздушного судна с землей погибли четверо остальные получили травмы, пятеро попали в реанимацию. Выживших допрашивают следователи - по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в Кузбасс вылетели сотрудники центрального аппарата ведомства.

Крушение самолета произошло в минувшую субботу, 19 июня, около 10 утра по местному времени. L-410 выполнял уже четвертый полет подряд. На борту были два члена экипажа, два инструктора по парашютному спорту аэродрома Танай, а также 15 спортсменов, в том числе любителей. Собственно, 19 человек - это максимальная загрузка для данного воздушного судна. Парашютисты готовились к прыжкам, однако уже на первых секундах полета у L-410, не успевшего набрать высоту, отказал один из двигателей. Командир воздушного судна Александр Шейкин успел сообщить об этом на землю и принял решение о возвращении на аэродром вылета. Однако при развороте самолет, задев крылом землю (по данным следствия - кроны деревьев), упал на поле недалеко от села Журавлево. При ударе людей разбросало на десятки метров. Погибли четверо: Александр Шейкин и второй пилот Никитин, инструкторы Алексей Рыбальченко и Вячеслав Новгородцев. Пятеро спортсменов получили тяжелые травмы - их доставили в реанимацию областного Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком.

При ударе людей разбросало на десятки метров. Погибли четверо, пятеро получили тяжелые травмы

Между тем возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации и движения воздушного судна, повлекшем гибель людей. Вопросы вызывает не только неожиданный отказ двигателя, но и действия пилота.