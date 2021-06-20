В Новокузнецке отца и ребенка придавило упавшим из-за ветра деревом

В Новокузнецке молодой мужчина и ребенок госпитализаированы из-за падения дерева. Инцидент произошел в районе парка "Лесная республика". Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

По предварительным данным следствия, в парке отмечали свадьбу. Сильным порывом ветра повалило дерево, под которым стояли на 7-летний ребенок с 32-летним отцом. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка. Накануне Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области предупреждало население об ухудшении погодных условий и прогнозируемом ветре с порывами до 22 метров в секунду.