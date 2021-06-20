Владислава Ховалыга выдвинули кандидатом на пост главы Тувы

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выдвинут кандидатом от регионального отделения партии "Единая Россия" для участия в выборах главы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Верховного хурала республики, секретаря тувинского регионального отделения "Единой России" Кан-оола Даваа.

Выдвижение произошло сегодня, 20 июня, на конференции регионального отделения партии "Единая Россия", в ходе тайного голосования кандидатуру Владислава Ховалыга поддержали 79 из 85 делегатов.

Напомним, президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Владислава Ховалыга, который до этого занимал пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт". Досрочные выборы пройдут в Туве 19 сентября этого года.