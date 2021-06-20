Праздник петербургских выпускников "Алые паруса" пройдет 25 июня в обычном режиме (в прошлом году - онлайн), однако с дополнительными ограничениями.

Посетить праздник смогут только сами выпускники (в предыдущие годы каждому выпускнику давалось по два пригласительных билета), только организованными группами и с сопровождающими. Причем все сопровождающие, организаторы, а также волонтеры должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо документ о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест. Обязательно ношение маски.

Установлены ограничения для предприятий торговли и общественного питания, находящихся на территории проведения "Алых парусов" (границы территории указаны на сайте правительства города). В период с 16 часов 25 июня до 6 часов утра 26 июня деятельность магазинов, а также оказание различных очных услуг на улицах и набережных, которые прилегают к месту проведения праздника, будет под запретом. Исключение сделали для ресторанов. Эти точки общепита, находящиеся на территории проведения "Алых парусов", смогут работать. Но только по предварительной записи и получив согласование от профильного комитета.

По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, вводимые меры должны обеспечить безопасность ребят. "Выпускники будут единственными зрителями на набережной", - уточнил Борис Пиотровский. Все остальные смогут увидеть яркий праздник на экране телевизора, а вот просмотры с крыш запрещены.