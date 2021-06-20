Новости

Электричество в России сочли одним из самых доступных в Европе 03:07
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении 03:02
Индия начнет бесплатную вакцинацию взрослого населения от COVID-19 02:31
Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары 02:30
Посол Антонов прибыл в российскую дипмиссию в США 01:41
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19 01:18
Сегодня будет самый длинный день в году 00:52
ЦИК Армении обработал 2,54 процента голосов, лидирует Пашинян 00:44
Финляндия - Бельгия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Первый тур региональных выборов во Франции показал рекордно низкую явку 00:04
Катар потребует от посетителей чемпионата мира-2022 вакцинироваться 20.06.2021
Земфира подала в суд на Евгения Гришковца, несмотря на его извинения 20.06.2021
Британец умер после четырнадцати месяцев борьбы с коронавирусом 20.06.2021
Началась работа над продолжением боевика "Никто" 20.06.2021
Матч Венгрия - Португалия посмотрели почти 4 миллиона человек 20.06.2021
Инфекционист: Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым 20.06.2021
Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении 20.06.2021
Жара взвинтила цены на газ в Европе до трехлетнего максимума 20.06.2021
Израиль с 1 июля начнет принимать вакцинированных туристов 20.06.2021
Коронавирус подтвержден у 12 детей, отдыхавших в "Артеке" 20.06.2021
На Бушерской АЭС в Иране произошло аварийное отключение электричества 20.06.2021
Гитарист "Тату" и группы IFK Максим Галстьян скончался от коронавируса 20.06.2021
Стала известна явка на парламентских выборах в Армении 20.06.2021
Число пострадавших при наводнении в Ялте увеличилось до 43 20.06.2021
Посол РФ в США: Новые санкции - не тот сигнал, которого все ждали 20.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
20.06.2021 23:35
Рубрика: Общество

1258 лет трезвости

"Дом надежды на горе" готов набрать новые курсы
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 134(8485)
В эти выходные в знаменитый "Дом надежды на горе" под Петербургом собрались его "выпускники": центр помощи алкоголезависимым спустя 25 лет после своего открытия ищет средства для запуска новых курсов. Пока он законсервирован, но выставляет анкеты для нового набора.

У "Дома надежды на горе" - одного из первых в России центров, работающих по программе "Анонимных алкоголиков" - за 25 лет работы было 10 тысяч выпускников. Если на каждый случай прибавить 10-15 человек семьи и друзей алкоголиков, то он улучшил качество жизни 100- 150 тысячам человек.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители

Председатель попечительского совета фонда "Дом надежды на горе", художник, член творческой группы "Митьки" Дмитрий Шагин считает, что благодаря работе "Дома..." выздоравливают 30 процентов его выпускников. Еще 30 процентов "срываются, но возвращаются" к трезвости, в том числе и на курсах. По мнению сооснователя фонда, врача-психиатра Евгения Зубкова, эти цифры, может быть, и завышены, но 25-летний опыт наблюдения за работой "Дома надежды на горе" убедил его, что помогают здесь очень многим.

- Я более 20 лет дружу с "Домом надежды на горе", из них 18 лет - трезвые, - рассказывает член клуба друзей "Дома...", известный актер и клоун Анвар Либабов. - Я, творческий человек, не считал себя алкоголезависимым, для творческих людей алкоголики это те, то бутылки на пустырях собирают, ну или брутальные пролетарии, токаря-слесаря.

Лишь внимательный взгляд и приглашающее рукопожатие одного из первых западных благотворителей "Дома..." Лу Бентла, которого здесь все называют "Папа Лу", помог Анвару понять свое состояние.

- И я сегодня трезвый, благодарный и счастливый, на природе, на даче, - улыбается Анвар.

Фото: iStock
Замглавы Минздрава рассказал, сколько алкоголя потребляют россияне

Дмитрий Шагин добавляет, что на него в свое время также повлиял "Папа Лу", и сейчас у него 28 лет трезвости. Всего же выпускники "Дома надежды..." накопили 1258 лет общей трезвости.

Выпускникам и друзьям "Дома надежды на горе" сегодня кажется важным удержать его именно как бесплатный центр реабилитации алкоголезависимых, ведь люди пьющие часто все пропивают до конца, и средств в отчаянном положении у них обычно нет.

Юрий Шевчук дает концерты, Михаил Шемякин шлет "Дому надежды" поздравления

Роспотребнадзор не запрещал работу "Дома надежды на горе" в связи с пандемией ковида, он находится в зеленой зоне, здесь возможно соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Но не удалось получить субсидию от области, и "Дом..." пришлось законсервировать. 19 июня выпускники собрались на 25-летие "Дома..." в надежде найти спонсоров и благотворителей на его новые курсы. Содержание "Дома..." не дорого - 1 миллион рублей в месяц. Но постоянным его благотворителем пока является бизнесмен, полностью снабжающий "Дом..." продуктами и ежемесячно жертвующий 100 тысяч рублей на его содержание. Недавно к нему присоединился небольшой банк. Собирать средства попечителям "Дома..." мешает и то, что алкоголизм это еще и болезнь отрицания. Когда выпускники "Дома..." подготовили документальный спектакль и предложили показать его на нескольких предприятиях, там пожали плечами: у нас нет такой проблемы. Но с чем в "Доме... "хорошо, так это с медийной поддержкой: Юрий Шевчук дает в его пользу благотворительные концерты, Михаил Шемякин шлет поздравления. Помогать "Дому..." модно среди балетных звезд и артистов театра БДТ. И это тоже дает надежду.

В регионах Общество Соцсфера Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Проблема алкоголизма

Главное сегодня

Песков: Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Посол РФ в США: Новые санкции - не тот сигнал, которого все ждали
Пашинян поблагодарил Путина и Мишустина за поддержку Армении
Инфекционист: Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода