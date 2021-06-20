В эти выходные в знаменитый "Дом надежды на горе" под Петербургом собрались его "выпускники": центр помощи алкоголезависимым спустя 25 лет после своего открытия ищет средства для запуска новых курсов. Пока он законсервирован, но выставляет анкеты для нового набора.

У "Дома надежды на горе" - одного из первых в России центров, работающих по программе "Анонимных алкоголиков" - за 25 лет работы было 10 тысяч выпускников. Если на каждый случай прибавить 10-15 человек семьи и друзей алкоголиков, то он улучшил качество жизни 100- 150 тысячам человек.

Председатель попечительского совета фонда "Дом надежды на горе", художник, член творческой группы "Митьки" Дмитрий Шагин считает, что благодаря работе "Дома..." выздоравливают 30 процентов его выпускников. Еще 30 процентов "срываются, но возвращаются" к трезвости, в том числе и на курсах. По мнению сооснователя фонда, врача-психиатра Евгения Зубкова, эти цифры, может быть, и завышены, но 25-летний опыт наблюдения за работой "Дома надежды на горе" убедил его, что помогают здесь очень многим.

- Я более 20 лет дружу с "Домом надежды на горе", из них 18 лет - трезвые, - рассказывает член клуба друзей "Дома...", известный актер и клоун Анвар Либабов. - Я, творческий человек, не считал себя алкоголезависимым, для творческих людей алкоголики это те, то бутылки на пустырях собирают, ну или брутальные пролетарии, токаря-слесаря.

Лишь внимательный взгляд и приглашающее рукопожатие одного из первых западных благотворителей "Дома..." Лу Бентла, которого здесь все называют "Папа Лу", помог Анвару понять свое состояние.

- И я сегодня трезвый, благодарный и счастливый, на природе, на даче, - улыбается Анвар.

Дмитрий Шагин добавляет, что на него в свое время также повлиял "Папа Лу", и сейчас у него 28 лет трезвости. Всего же выпускники "Дома надежды..." накопили 1258 лет общей трезвости.

Выпускникам и друзьям "Дома надежды на горе" сегодня кажется важным удержать его именно как бесплатный центр реабилитации алкоголезависимых, ведь люди пьющие часто все пропивают до конца, и средств в отчаянном положении у них обычно нет.

Юрий Шевчук дает концерты, Михаил Шемякин шлет "Дому надежды" поздравления

Роспотребнадзор не запрещал работу "Дома надежды на горе" в связи с пандемией ковида, он находится в зеленой зоне, здесь возможно соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Но не удалось получить субсидию от области, и "Дом..." пришлось законсервировать. 19 июня выпускники собрались на 25-летие "Дома..." в надежде найти спонсоров и благотворителей на его новые курсы. Содержание "Дома..." не дорого - 1 миллион рублей в месяц. Но постоянным его благотворителем пока является бизнесмен, полностью снабжающий "Дом..." продуктами и ежемесячно жертвующий 100 тысяч рублей на его содержание. Недавно к нему присоединился небольшой банк. Собирать средства попечителям "Дома..." мешает и то, что алкоголизм это еще и болезнь отрицания. Когда выпускники "Дома..." подготовили документальный спектакль и предложили показать его на нескольких предприятиях, там пожали плечами: у нас нет такой проблемы. Но с чем в "Доме... "хорошо, так это с медийной поддержкой: Юрий Шевчук дает в его пользу благотворительные концерты, Михаил Шемякин шлет поздравления. Помогать "Дому..." модно среди балетных звезд и артистов театра БДТ. И это тоже дает надежду.