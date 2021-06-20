В Архангельской области в ДТП погибли три человека

В Устьянском районе Архангельской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли три человека, четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Трагедия случилась вчера, 19 июня, примерно в 20.40 на 77-м километре дороги "Вельск - Шангалы". Водитель кроссовера Hyundai 1976 года рождения при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet.

Произошло столкновение. Два пассажира кроссовера погибли на месте происшествия, водитель Chevrolet скончался в машине скорой помощи. Двух пассажиров Chevrolet и двух пассажиров Hyundai госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Водитель кроссовера от госпитализации отказался. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".