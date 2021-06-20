Поисковики обнаружили останки 50 человек на месте уничтоженного воинского захоронения. Выяснилось, что сотрудники фирмы во время земельных работ под поселком Тельмана вывозили бульдозером останки времен Великой Отечественной войны в неизвестное место. Возбуждено уголовное дело.

Сколько всего бойцов захоронено и останки скольких вывезены - неизвестно. Но, как пояснила Алиса Салахова, заместитель председателя Общественной межрегиональной историко-поисковой организации "Доблесть", на картах военного времени ряд массовых захоронений отмечен. Есть могилы на 200, 400, 700 человек...

- Собственник земель знал, что на купленной им территории есть воинские захоронения, но все равно начал работы. В войну здесь три года шли бои. Три года! Здесь каждый сантиметр полит кровью настолько, что в некоторых местах противотанковый ров заполнен трупами на глубину шесть метров, - уточняет Алиса Салахова.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" статьи 243. 4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, совершенное группой лиц) против руководителя ООО "Эврика", который сейчас находится под домашним арестом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.