Новости

ЦИК Армении обработал 2,54 процента голосов, лидирует Пашинян 00:44
Финляндия - Бельгия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Первый тур региональных выборов во Франции показал рекордно низкую явку 00:04
Катар потребует от посетителей чемпионата мира-2022 вакцинироваться 20.06.2021
Земфира подала в суд на Евгения Гришковца, несмотря на его извинения 20.06.2021
Британец умер после четырнадцати месяцев борьбы с коронавирусом 20.06.2021
Началась работа над продолжением боевика "Никто" 20.06.2021
Матч Венгрия - Португалия посмотрели почти 4 миллиона человек 20.06.2021
Инфекционист: Коронавирус стал более агрессивным и непредсказуемым 20.06.2021
Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении 20.06.2021
Жара взвинтила цены на газ в Европе до трехлетнего максимума 20.06.2021
Израиль с 1 июля начнет принимать вакцинированных туристов 20.06.2021
Коронавирус подтвержден у 12 детей, отдыхавших в "Артеке" 20.06.2021
На Бушерской АЭС в Иране произошло аварийное отключение электричества 20.06.2021
Гитарист "Тату" и группы IFK Максим Галстьян скончался от коронавируса 20.06.2021
Стала известна явка на парламентских выборах в Армении 20.06.2021
Число пострадавших при наводнении в Ялте увеличилось до 43 20.06.2021
Посол РФ в США: Новые санкции - не тот сигнал, которого все ждали 20.06.2021
Цена на российский газ для Китая впервые выросла 20.06.2021
Захарова: Некоторым в Вашингтоне нравится бег с препятствиями по карусели 20.06.2021
В Ялте возобновили прерванное из-за ливней водоснабжение 20.06.2021
В ЕЦБ назвали основные преимущества цифрового евро 20.06.2021
Самый большой Boeing 737 MAX 10 впервые поднялся в воздух 20.06.2021
На одну из улиц Красноярска из-за ливня сошел оползень 20.06.2021
Инвалид на хендбайке устроил велопробег из Сургута в Петербург 20.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
20.06.2021 22:45
Рубрика: Происшествия

Прибыль на костях

Воинские захоронения в Ленобласти от мародеров спасают поисковики
Текст: Татьяна Тюменева ("Российская газета", Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
Поисковики обнаружили останки 50 человек на месте уничтоженного воинского захоронения. Выяснилось, что сотрудники фирмы во время земельных работ под поселком Тельмана вывозили бульдозером останки времен Великой Отечественной войны в неизвестное место. Возбуждено уголовное дело.

Сколько всего бойцов захоронено и останки скольких вывезены - неизвестно. Но, как пояснила Алиса Салахова, заместитель председателя Общественной межрегиональной историко-поисковой организации "Доблесть", на картах военного времени ряд массовых захоронений отмечен. Есть могилы на 200, 400, 700 человек...

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Регионы обязали следить за воинскими захоронениями

- Собственник земель знал, что на купленной им территории есть воинские захоронения, но все равно начал работы. В войну здесь три года шли бои. Три года! Здесь каждый сантиметр полит кровью настолько, что в некоторых местах противотанковый ров заполнен трупами на глубину шесть метров, - уточняет Алиса Салахова.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" статьи 243. 4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, совершенное группой лиц) против руководителя ООО "Эврика", который сейчас находится под домашним арестом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.

В регионах Происшествия Преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Вторая мировая война

Главное сегодня

Песков: Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Посол РФ в США: Главное - реализовать договоренности саммита в Женеве
В Ялте возобновили прерванное из-за ливней водоснабжение
Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов вируса
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет