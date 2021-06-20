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20.06.2021 10:58
Рубрика: Власть

В НАО ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Текст: Ульяна Вылегжанина (Ненецкий автономный округ)

На фоне резкого подъема заболеваемости COVID-19 в Ненецком автономном округе усилили антиковидные меры. Речь идет, в частности, об обязательной вакцинации не менее 60 процентов определенных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Речь идет о группах населения, которые и так проходят обязательную вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок, утвержденного приказом федерального Минздрава. Это люди 60 лет и старше, работники медицинских, социальных и образовательных организаций, сотрудники МФЦ, постояльцы социальных учреждений, граждане, имеющие хронические заболевания, студенты старше 18 лет и представители ряда других групп.

Кроме того, медицинским организациям НАО поручили обеспечить обязательное ПЦР-тестирование жителей, которые ездили в санатории и больницы в другие регионы по направлению от округа. Работодателям рекомендовали перевести на "удаленку" не менее 30 процентов сотрудников. А также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями - за исключением сделавших прививку.

Также оперштаб скорректировал процент заполняемости культурно-досуговых учреждений - теперь максимальная планка составляет 50 процентов. Под запрет попали массовые мероприятия на всей территории округа. С 21 июня по 30 июля не будут работать детские игровые комнаты.

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