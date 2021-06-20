Новости

Три человека погибли в ДТП в Ивановской области 18:29
Врач назвала отложенные последствия коронавируса 18:20
Подозреваемый в убийстве гражданки США арестован на два месяца 18:19
Эксперты дали прогноз по будущему биткоина и крипторынка 18:18
Турция удалила более 4 тысяч кубометров морской слизи из Мраморного моря 18:17
Посол РФ в США: Главное - реализовать договоренности саммита в Женеве 18:14
В Париже женщину насмерть сбил электросамокат 18:09
Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны 18:07
Доктор Румянцев: Профессия врача - служение и ежедневный подвиг 18:00
Роман Романенко назвал программным приоритетом поддержку семей с детьми 17:55
В Индии через полтора месяца может начаться следующая волна коронавируса 17:45
На Урале около 50 тысяч человек остались без электричества из-за ветра 17:44
Актриса и сценаристка Хайди Феррер заболела COVID и покончила с собой 17:27
Врач объяснил, почему не стоит пить лекарства от аллергии перед вакцинацией 17:21
Названы возможные сроки восстановления иранской ядерной сделки 17:21
В Петербурге из-за нарушений остановили работу фестиваля и двух кинозалов 17:10
Врач-диетолог рассказала об опасности лишних чашек кофе в жару 17:10
Погиб сын Александра Башлачева 17:04
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора ОТР Лысенко 16:56
Володин выразил соболезнования в связи со смертью тележурналиста Лысенко 16:56
Британские ученые нашли средство для быстрого лечения коронавируса 16:52
Астронавты на МКС вышли в открытый космос установить солнечную батарею 16:51
От рака умер актер Кшиштоф Закшевский 16:48
В Италии задержаны болгары, перевозившие под флагом США наркотики 16:45
Каспер Шмейхель: Не хотим недооценивать сборную России 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
20.06.2021 17:10
Рубрика: Власть

В Петербурге из-за нарушений остановили работу фестиваля и двух кинозалов

Текст: Татьяна Тюменева

В Северной столице за нарушение антиковидных требований приостановлен музыкальный фестиваль. Также приостановлено функционирование четырех кальян-баров, двух кинозалов. Об этом говорится в сообщении Комитета по контролю за имуществом города.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В "Артеке" у шестерых детей выявлен коронавирус

Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительными органами в минувшие пятницу и субботу были проведены проверки предприятий сферы услуг на территории нескольких районов города. Были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, было обследовано лофт-пространство на Арсенальной набережной. Там как раз проводился музыкальный фестиваль - в самом здании и на прилегающей территории. На нем находилось более 500 посетителей, однако мероприятие со столь большим числом посетителей не было согласовано с Комитетом по культуре. "Билеты на фестиваль были без указания зрительского места", - сказано в сообщении. Также организаторы мероприятия не смогли представить проверяющим журналы термометрии и дезинфекции. Работа фестиваля была приостановлена.

Нарушения санэпидрежима были выявлены на ряде других точек. В том числе в кинотеатрах, расположенных в ТК "Балкания Нова". Посетители не использовали маски, дистанция между ними не соблюдалась. Результат: входы в кинотеатры опечатаны.

Также в городе приостановлена деятельность четырех кальян-баров.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков: Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны
Водоснабжение Ялты восстановят во второй половине дня
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов вируса
Посол России Антонов вылетел в США
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет