В Петербурге из-за нарушений остановили работу фестиваля и двух кинозалов

В Северной столице за нарушение антиковидных требований приостановлен музыкальный фестиваль. Также приостановлено функционирование четырех кальян-баров, двух кинозалов. Об этом говорится в сообщении Комитета по контролю за имуществом города.

Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительными органами в минувшие пятницу и субботу были проведены проверки предприятий сферы услуг на территории нескольких районов города. Были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, было обследовано лофт-пространство на Арсенальной набережной. Там как раз проводился музыкальный фестиваль - в самом здании и на прилегающей территории. На нем находилось более 500 посетителей, однако мероприятие со столь большим числом посетителей не было согласовано с Комитетом по культуре. "Билеты на фестиваль были без указания зрительского места", - сказано в сообщении. Также организаторы мероприятия не смогли представить проверяющим журналы термометрии и дезинфекции. Работа фестиваля была приостановлена.

Нарушения санэпидрежима были выявлены на ряде других точек. В том числе в кинотеатрах, расположенных в ТК "Балкания Нова". Посетители не использовали маски, дистанция между ними не соблюдалась. Результат: входы в кинотеатры опечатаны.

Также в городе приостановлена деятельность четырех кальян-баров.