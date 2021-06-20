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20.06.2021 15:16
Рубрика: Общество

В Петербурге второй день фиксируется температурный рекорд

Текст: Татьяна Тюменева

Пришедший в Северную столицу антициклон стал причиной столь жаркой погоды, что она бьет все рекорды за 116 лет. Об этом сообщает в своих соцсетях Михаил Леус, ведущий специалист ООО "Центр ФОБОС".

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В Петербурге обновлен 116-летний температурный рекорд

Сегодня столбик термометра достиг отметки в 30, 6 градусов тепла, побив тем самым рекорд 2006 года (30, 2 градуса). И, как говорится, еще день не закончен. Михаил Леус прогнозирует, что термометры сегодня покажут и от 31 до 33 градусов (окончательные показания будут сняты в 21 час). Такая температура - на 10-11 градусов выше климатической нормы.

А вчера в Петербурге был зарегистрировано 29, 9 градуса тепла, что явилось первым температурным рекордом начавшегося лета. Более того, со столь большой жарой в этот день город не сталкивался вот уже 116 лет! Предыдущие показатели были по крайней мере на одну десятую градуса меньше.

Метеоролог предупреждает: период аномально жаркой погоды только начинается.

А Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу на своем сайте разместило предупреждение о том, что в понедельник жара ожидается еще больше: днем нужно ожидать 32-34 градуса тепла. Впрочем, во второй половине дня прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, грозу, при которой до 14 метров в секунду усилятся порывы ветра.

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