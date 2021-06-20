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Рубрика: Происшествия

"Зодиак" на сувениры

В Светлогорске туристы испортили знаменитые солнечные часы
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8485)
В Светлогорске Калининградской области из-за туристов разрушается один из городских символов - мозаичные солнечные часы "Зодиак", выполненные из цветной смальты. Непорядочные гости "выцарапывают" кусочки мозаики и увозят их с собой в качестве сувениров. Автору пришлось заняться восстановлением композиции.

Мозаичные часы, установленные на променаде на побережье Балтийского моря в 1974 году, знакомы даже россиянам, которые никогда не бывали в Калининградской области. Это классический открыточный вид Светлогорска. Диаметр циферблата составляет 10 метров. На нем коллектив художников выложил из смальты символические изображения 12 созвездий.

Фото: УМВД России по городу Севастополю
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"Зодиак" является выявленным объектом культурного наследия - такой статус достопримечательности присвоили в 2017 году. А еще часы занесены в Книгу рекордов Гиннесса за оригинальность композиции и точность отображения времени. Символ Светлогорска и раньше страдал от действий местных жителей и туристов, которые, несмотря на ограждение, ходили по рисунку, катались по нему на самокатах.

Скульптор-монументалист и художник Николай Фролов, руководивший работами по установке часов, каждый сезон проверял сохранность мозаики и обновлял ее. В этом году ситуация усугубилась из-за гостей региона, желающих в буквальном смысле увезти с собой на память кусочек Светлогорска. Фролову пришлось искать недостающие кусочки смальты и добавлять их в рисунок.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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