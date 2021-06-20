Мэрия Ростова намерена продать автомобили премиум-класса

Принадлежащие администрации Ростова-на-Дону семь легковых автомобилей включены в план приватизации муниципального имущества в 2021-2023 годах. Машины относятся к премиум- и бизнес-классу.

Об этом говорится в проекте решения, которое будет рассмотрено 22 июня на очередном заседании гордумы седьмого созыва.

В четвертом квартале нынешнего года планируется реализовать автомобили Audi A6, Audi A8, Hyundai Genesis, а также Renault Megane и три Ford Mondeo. Все машины были выпущены с 2004 по 2012 годы.

Согласно данным интернет-сервисов о продаже автомобилей стоимость выставляемых на продажу легковых машин колеблется от 300 до 1,5 миллионов рублей.