В Астрахань и Элисту придут аномальная жара и песчаные бури

С 22 по 26 июня в Калмыкии и Астраханской области ожидаются песчаные бури и аномально высокая жара до +40 градусов. Дискомфорт также испытают жители Дагестана и северной части Ставропольского края.

Как сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, есть вероятность, что температура воздуха в Астрахани побьет рекорд 2015 года, когда днем было 38-39 градусов выше нуля. Отметим, что сейчас в регионе воздух днем прогревается до 37 градусов.

В Калмыкии столбики термометров с 22 июня и до конца недели будут подниматься до 40 градусов.

"Это будет рекордная жара за всю историю метеонаблюдений для конкретно этих дней", - подчеркнул Тишковец.

В дополнение к жаре сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду поднимет в Калмыкии пыльно-песчаные бури, которые продлятся до 23 июня. В Астраханской области ветер с песком будет иметь скорость 11-14 метров в секунду. Дискомфорт также испытают жители Дагестана и Ставропольского края.

Кстати

Профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного федерального университета Ольга Безуглова отметила, что немаловажную роль в изменении климата региона сыграло ухудшение состояния лесополос.

"Когда в 50-60 годы были заложены лесополосы, климат четко изменился. Очень сильно уменьшилось количество пыльных бурь, улучшилась влагообеспеченность полей, потому что лесополосы не только сдерживают ветер, они задерживают на полях снег, способствуют более равномерному распределению осадков, задерживая их сток и предотвращая смыв почвы, и так далее", - отметила Ольга Безуглова.

В результате происходящее в Калмыкии опустынивание "расползается" по прилегающим территориям других регионов. Напряженная ситуация наблюдается не только в Заветинском, но и в Дубовском, Ремонтненском районах Ростовской области.