В Адыгее четыре человека погибли в лобовом ДТП

В лобовом столкновении двух автомобилей в Адыгее, произошедшем недалеко от кубанского города Белореченска, погибли четыре человека, еще трое с различными травмами были доставлены в больницы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Автокатастрофа произошла около полудня рядом со станицей Гиагинской. Два автомобиля отечественного производства столкнулись лоб в лоб. В это время в них находилось семь человек. Трое от полученных травм скончались на месте происшествия, четверых с различными ранениями забрали машины "скорой помощи", сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. Позже женщина, которая в числе пострадавших срочно была доставлена в больницу, скончалась в медучреждении. Таким образом, число погибших в этом ДТП составило четыре человека. Врачи продолжают бороться за жизнь остальных троих.

Участок трассы был временно перекрыт для проезда транспорта. Безопасность на этом месте обеспечивали дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. На месте ЧП прибыли министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов и глава республики Мурат Кумпилов. Расследованием причин аварии занимается специально созданная следственно-оперативная группа.