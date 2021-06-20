В "Артеке" у шестерых детей выявлен COVID-19

У шестерых детей, приехавших на отдых в "Артек", выявлен COVID-19. Об этом "РГ" сообщил источник в минздраве Республики Крым.

- В "Артеке" выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, - рассказали в минздраве. - У детей были симптомы как при ОРВИ. Анализ выявил коронавирус. Роспотребназор провел эпидемиологическое расследование, чтобы болезнь не распространялась по лагерю дальше.

Дети, у которых подтвердился COVID-19, были отправлены в детскую инфекционную больницу Симферополя. Болезнь у них протекает в легкой форме, пневмонии ни у кого нет.

Те, кто находился в контакте с заболевшими, направлены в обсерваторы. Их значительно больше, отметили в минздраве. Дети и взрослые из близкого круга находятся в обсерваторах санатория "Прибой" в Евпатории и больнице Армянска.

- После обсервации, когда придут отрицательные тесты, детей возвратят в "Артек" или домой, - сообщил представитель минздрава.

В самом лагере проводится дезинфекция помещений. Ситуация под контролем, "Артек" работает в обычном режиме.