Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения

Пик подтоплений в Ялте пройден, вода ушла из большей части города. Затопленными остаются отдельные участки, сообщила мэр города Янина Павленко.

"Большая вода в принципе сошла, - цитирует мэра ТАСС. - Все еще сложной остается ситуация в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, а также в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов".

Глава города добавила, что подтопление там вызвано заиленностью речного русла. Напомним, циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 миллиметров осадков.

В результате подтопления погиб один человек, пострадали 24. Спасатели ищут еще двух пропавших без вести. В республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Идут восстановительные работы.