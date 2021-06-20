Новости

Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения 03:00
Синоптики рассказали, как долго продержится аномальная жара в Москве 02:43
Президент России поздравил медиков с профессиональным праздником 01:28
Митрополит Иларион надеется, что РПЦ признает подлинность царских останков. 00:22
Митрополит Иларион поддержал решения по вакцинации 60% работников ряда сфер. 00:16
Драпкина рассказала, как может проходить ревакцинация от коронавируса 19.06.2021
Исаев: Предвыборную программу ЕР обсудит с избирателями 19.06.2021
Государства Западной Африки перейдут на единую валюту в 2027 году 19.06.2021
Водолазы повторно исследуют затонувший паром "Эстония" 19.06.2021
В Минздраве рассказали, как будут обследовать переболевших COVID-19 19.06.2021
Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19 19.06.2021
Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры 19.06.2021
На горящем складе в Лужниках оказалось 15 тонн взрывчатых веществ 19.06.2021
В Москве введен "оранжевый" уровень опасности 19.06.2021
В Петербурге обновлен 116-летний температурный рекорд 19.06.2021
Мишустин дополнил список стран, жители которых вправе прилетать в Россию 19.06.2021
Минтруд не исключил введение декретных выплат для бабушек и дедушек 19.06.2021
Португалия - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 19.06.2021
Володин оценил федеральную часть списка кандидатов от ЕР в Госдуму 19.06.2021
Глава Кузбасса: Врачи сделают невозможное для пострадавших в авиакатастрофе 19.06.2021
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения 19.06.2021
В центре Москвы произошла серия взрывов 19.06.2021
Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара 19.06.2021
ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона" 19.06.2021
Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией 19.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
20.06.2021 03:00
Рубрика: Происшествия

Мэр Ялты заявила о стабилизации ситуации в регионе после наводнения

Пик подтоплений в Ялте пройден, вода ушла из большей части города. Затопленными остаются отдельные участки, сообщила мэр города Янина Павленко.

В Ялте спасли крокодилов из затопленного подвала

"Большая вода в принципе сошла, - цитирует мэра ТАСС. - Все еще сложной остается ситуация в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, а также в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов".

Глава города добавила, что подтопление там вызвано заиленностью речного русла. Напомним, циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 миллиметров осадков.

В результате подтопления погиб один человек, пострадали 24. Спасатели ищут еще двух пропавших без вести. В республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Идут восстановительные работы.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет