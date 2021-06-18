В Ялте из-за потопа эвакуированы туристы двух отелей

Новости

Голикова: Заболеваемость COVID-19 выросла на треть за пять дней 20:41
Голикова назвала признаки индийского штамма коронавируса 20:30
Перенесший остановку сердца в матче Евро-2020 Эриксен выписан из больницы 20:22
В Минске рассчитывают провести саммит СНГ в очном формате 19:24
Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года 19:20
В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19 19:05
Собянин одобрил идею создания в Москве "бесковидных" ресторанов 19:02
Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок от COVID-19 18:58
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18:42
В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентах 18:32
Экстренную помощь в Москве будут оказывать всем, а плановую только привитым 18:23
Посольство РФ про "длинные руки Кремля": София побеждает в борьбе со здравым смыслом 18:21
В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам 18:06
Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка 17:59
Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму 17:58
В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 20:19
Рубрика: Власть

В Ялте из-за потопа эвакуированы туристы двух отелей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Ялте после залпового продолжительного ливня подтоплены 13 гостиниц и отелей. В том числе из двух из них эвакуированы туристы. Об этом заявлено на заседании комиссии по ЧС в администрации.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте

- Всего на территории Ялты и ее поселков сейчас находится 20 тысяч туристов, - уточнил министр курортов и туризма Вадим Волченко. - Подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты - "Бристоль" и "Ореанда" - туристы эвакуированы.

По словам мэра Ялты Янины Павленко, курорту нанесен колоссальный ущерб, который придется устранять несколько недель.

- По состоянию на 16 часов зафиксировано 87 случаев подтоплений, - констатировала Павленко. - 281 человек эвакуирован, из них 49 детей. Организовано размещение в пансионатах.

Полностью наладить электро- и водоснабжение удастся только завтра. И пока силами ГУП РК "Водоканал ЮБК" организован подвоз воды.

Постепенно восстанавливается работа общественного транспорта. А вот владельцам личных авто мэрия не рекомендует выезжать на улицы. Во-первых, нельзя мешать убирающей с дорог грязь, гравий и песок тяжелой технике. Во-вторых, с дорог смыло потоками большинство канализационных люков.

- Отдельную опасность сейчас представляют мосты, особенно в районе улицы Пушкинская-Боткинская, - отметила Павленко. - Пока, до их полного обследования, они будут закрыты. С вечера на улицах города начинает работать спецтехника. Просьба с пониманием отнестись к этому и оказывать всяческое содействие, в частности прошу убрать с проезжей части припаркованные автомобили.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Глава Крыма попросит помощи для ликвидации последствий стихии

Вечером в Ялту прибыл мобильный отряд Черноморского флота, который окажет помощь жителям после сильного ливня. Помогают горожанам справиться с последствиями стихии МВД, МЧС и Росгвардия.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Голикова: Авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет