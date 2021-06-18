В Ялте из-за потопа эвакуированы туристы двух отелей

В Ялте после залпового продолжительного ливня подтоплены 13 гостиниц и отелей. В том числе из двух из них эвакуированы туристы. Об этом заявлено на заседании комиссии по ЧС в администрации.

- Всего на территории Ялты и ее поселков сейчас находится 20 тысяч туристов, - уточнил министр курортов и туризма Вадим Волченко. - Подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты - "Бристоль" и "Ореанда" - туристы эвакуированы.

По словам мэра Ялты Янины Павленко, курорту нанесен колоссальный ущерб, который придется устранять несколько недель.

- По состоянию на 16 часов зафиксировано 87 случаев подтоплений, - констатировала Павленко. - 281 человек эвакуирован, из них 49 детей. Организовано размещение в пансионатах.

Полностью наладить электро- и водоснабжение удастся только завтра. И пока силами ГУП РК "Водоканал ЮБК" организован подвоз воды.

Постепенно восстанавливается работа общественного транспорта. А вот владельцам личных авто мэрия не рекомендует выезжать на улицы. Во-первых, нельзя мешать убирающей с дорог грязь, гравий и песок тяжелой технике. Во-вторых, с дорог смыло потоками большинство канализационных люков.

- Отдельную опасность сейчас представляют мосты, особенно в районе улицы Пушкинская-Боткинская, - отметила Павленко. - Пока, до их полного обследования, они будут закрыты. С вечера на улицах города начинает работать спецтехника. Просьба с пониманием отнестись к этому и оказывать всяческое содействие, в частности прошу убрать с проезжей части припаркованные автомобили.

Вечером в Ялту прибыл мобильный отряд Черноморского флота, который окажет помощь жителям после сильного ливня. Помогают горожанам справиться с последствиями стихии МВД, МЧС и Росгвардия.