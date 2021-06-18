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18.06.2021 19:48
Рубрика: Происшествия

В Ялте полицейские спасли из водного плена несколько человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Ялте, где сегодня ночью выпало до трех месячных норм осадков и из-за этого объявили чрезвычайную ситуацию, сотрудники полиции помогли оказавшимся по пояс в воде людям покинуть остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

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Заметив на остановке окруженных прибывавшей водой людей, полицейские подобрались к ним. Затем усадили их в свое авто и направились в безопасное место.

Женщина среди принявших помощь правоохранителей рассказала им, что ее малолетняя дочь находится в детском саду. Узнав об этом, полицейские направились в дошкольное учреждение, откуда благополучно забрали ребенка. Направляясь из детсада на безопасное возвышение, автомобиль полиции попал под в бурный селевой поток, из-за чего в салон машины стала проникать вода. Полицейские решили оставить авто и эвакуировали спасенных пассажиров безопасным маршрутом. Так, один сотрудник полиции прокладывал путь, посадив себе на плечи девочку, а его коллега, замыкая цепочку, следил за тем, чтобы никто из спасенных не отстал.

- Благодаря грамотным действиям полицейских все граждане оказались у себя дома в безопасности, - отметили в ведомстве и добавили, что спасенные ялтинцы поблагодарили спасителей за их смелость.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В устранении последствий чрезвычайной ситуации, вызванной мощными ливнями, участвую в Ялте и сотрудники ОМОН "Беркут" Росгвардии. При помощи тросов их техника помогает передвигаться городскому транспорту.

По данным Совмина Крыма, в Ялте сейчас подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы. В пунктах временного размещения находятся более 100 человек. Также стихия сильно размыла пляжи курортного города. Морская галька на них перемешана с грязью и мусором.

Администрация Ялты обращается к жителям города и туристам с настоятельной просьбой воздержаться от передвижения по городу в ближайшие дни.

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