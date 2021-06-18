В Ялте после залпового ливня объявили режим ЧС

В Ялте, в окрестностях которой ночью выпало до трех норм месячных осадков, объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

По ее словам, в администрации Ялты организован оперативный штаб, в ликвидации последствий непогоды задействованы все муниципальные службы. В городе развернуто три пункта обогрева: в школе №11, спортзале МЧС и муниципальном летнем лагере "Смена". В эти пункты спасатели доставляют оказавшихся в воде людей с улиц и подтопленных помещений. Там пострадавшим оказывают первую помощь и затем при необходимости экстренно расселяют в гостиницах и пансионатах южнобережья.

- В ручном режиме мы отключаем электроэнергию там, где возможно частичное замыкание, и таких улиц, к сожалению, много, - посетовала Павленко.

Она напомнила, что в Ялте вышли из берегов реки и продолжается подтопление центра города, который сейчас "полностью закрыт".

- В трех школах проводятся ЕГЭ, детей будем вывозить военной техникой, - уточнила мэр Ялты и добавила, что технику предоставили Росгвардия и Черноморский флот.

Как сообщалось ранее, в некоторых населенных пунктах Ялтинского городского округа начали эвакуировать людей из подтопленных домовладений.