В Ялте и горах Крыма выпало до трех месячных норм осадков

В районе Севастополя, Ялты и плато Ай-Петри за минувшую ночь и утро выпало до трех месячных осадков. Об этом "РГ" сообщила начальник Крымского гидрометеоцентра Татьяна Любецкая.

- В районе Херсонесского маяка зафиксировано 84 миллиметра осадков при норме 34, то есть почти три месячных нормы, - констатировала Любецкая. - В самом Севастополе при норме 38 миллиметров выпало 36.

Ближе к утру центр циклона сместился на восток, и до сих пор сильный ливень продолжается в Ялте, где за 12 часов выпало более двух месячных норм - 87 миллиметров осадков (при норме 42). Очень дождливо и в горах: метеостанция Ай-Петри зафиксировала 187 миллиметров при месячной норме 72. А на Ангарском перевале - за последние часы - 28 миллиметров.

- В течение дня циклон ослабеет и покинет территорию полуострова, - прогнозирует Татьяна Любецкая. - Опасных метеорологических явлений во второй половине дня уже не ожидается. Прошедшие ливни благоприятно повлияют на наполнение водоемов, и в ближайшие дни можно ожидать обильные притоки в крымские водохранилища.

Напомним, из-за обильных осадков в Ялте вышла из берегов местная речка Водопадная, подтоплены некоторые улицы и пешеходные переходы. А в Севастополе вода перехлестывает через дамбу Тороповского озера.

Синоптики предупредили о критическом подъеме воды в некоторых реках Ялты, Алушты, Феодосии и Судака и селевых потоках.