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18.06.2021 11:46
Рубрика: Происшествия

В Ялте начали эвакуировать людей из зоны подтопления

Текст: Илья Изотов (Ялта)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В результате сильнейшего ливня на южном берегу Крыма в некоторых населенных пунктах Ялтинского городского округа началась эвакуация людей из подтопленных домовладений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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По оперативной информации подтоплены четыре домовладения - в Ялте и Алупке. Из них в безопасную зону эвакуированы 23 человека, в том числе один ребенок.

В самой Ялте на улице Ломоносова в бурном потоке вышедшей из берегов реки поплыли припаркованные автомобили, наваливаясь друг на друга и тут же превращаясь в новые препятствия для воды. От остановки "Октябрь" в сторону центра города из-за потоков воды закрыт проезд машин. Затоплены подземные пешеходные переходы, первые этажи некоторых магазинов и жилых домов.

В связи со сложными погодными условиями в городе-курорте временно приостановлено движение автобусов на маршрутах 138 и 29, а также всех троллейбусов. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 95 человек и 21 единица техники.

По прогнозам Гидрометеоцентра, до 15-16 осадки продолжатся. Напомним, в районе Ялты и плато Ай-Петри за минувшую ночь и утро выпало рекордное количество осадков.

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