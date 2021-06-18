В Крыму режим ЧС из-за ливней ввели еще в двух муниципалитетах

В Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней и подтоплений введен помимо Керчи и Ялты еще в двух муниципалитетах - в Феодосии и Кировском районе. Об этом заявлено на заседании регионального оперативного штаба по ЧС.

По оперативным данным Главного управления МЧС по РК, сейчас остаются подтопленными 102 придомовые территории, из них 80 домовладений. В том числе в Керчи - 94 придомовых территории (80 домовладений), а в селе Прирзерное Ленинского района - два домовладения. Всего в зоне подтопления 1342 человека.

На территории Ялты вода проникла в 63 домовладения и подвалы 24 жилых многоквартирных дома.

Также по-прежнему часть населенных пунктов остаются без воды и электричества. В Ялте и Керчи лишены энергоснабжения 21540 человек.

По последним данным в Ялте сегодня выпало 135 миллиметров осадков. В центре курорта сошла вода, и сейчас все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев. В работе задействованы коммунальные службы города, служащие Черноморского флота РФ, сотрудники МЧС, ГИБДД, МВД.

К ликвидации последствий ЧС привлечены 1555 человек, 233 единицы, 16 плавсредств, 31 мотопомпа. Завтра министерство обороны РФ выделит 200 человек для разбора завалов и вывоза поваленных деревьев в Керчи. Власти объявили о начале подсчета ущерба и порядке выплат компенсаций пострадавшим от стихии крымчанам.