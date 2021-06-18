В Крыму режим ЧС из-за ливней ввели еще в двух муниципалитетах

Новости

В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам 18:06
Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка 17:59
Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму 17:58
В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах 17:02
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте 16:56
Столичные власти разъяснили, как будут работать "бесковидные" рестораны 16:32
Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для обмена 16:25
Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19 16:17
СК отправил в суд одно из самых громких дел о "таганской" банде 16:17
Минпромторг: Нехватка автокомпонентов подстегнет спрос на аналоги из РФ 16:13
Собянин: История с коронавирусом начинается заново 16:13
Часы Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue созданы специально для России 15:52
В РФ предложили повысить возраст покупки газового и сигнального оружия 15:45
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией 15:40
Трехминутный фильм из России покажут в Каннах 15:33
Жителю Татарстана предъявили обвинение в истязании жены и детей 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 17:55
Рубрика: Власть

В Крыму режим ЧС из-за ливней ввели еще в двух муниципалитетах

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней и подтоплений введен помимо Керчи и Ялты еще в двух муниципалитетах - в Феодосии и Кировском районе. Об этом заявлено на заседании регионального оперативного штаба по ЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте

По оперативным данным Главного управления МЧС по РК, сейчас остаются подтопленными 102 придомовые территории, из них 80 домовладений. В том числе в Керчи - 94 придомовых территории (80 домовладений), а в селе Прирзерное Ленинского района - два домовладения. Всего в зоне подтопления 1342 человека.

На территории Ялты вода проникла в 63 домовладения и подвалы 24 жилых многоквартирных дома.

Также по-прежнему часть населенных пунктов остаются без воды и электричества. В Ялте и Керчи лишены энергоснабжения 21540 человек.

По последним данным в Ялте сегодня выпало 135 миллиметров осадков. В центре курорта сошла вода, и сейчас все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев. В работе задействованы коммунальные службы города, служащие Черноморского флота РФ, сотрудники МЧС, ГИБДД, МВД.

К ликвидации последствий ЧС привлечены 1555 человек, 233 единицы, 16 плавсредств, 31 мотопомпа. Завтра министерство обороны РФ выделит 200 человек для разбора завалов и вывоза поваленных деревьев в Керчи. Власти объявили о начале подсчета ущерба и порядке выплат компенсаций пострадавшим от стихии крымчанам.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Госдуме сообщили о доработке отклоненного Путиным проекта о фейках
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет