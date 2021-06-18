Глава Крыма попросит помощи для ликвидации последствий стихии

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил обращения к президенту России Владимиру Путину с целью выплаты компенсации пострадавшим в результате потопа в Керчи.

По его словам, он намерен обратиться к главе государства после того, как комиссия определит размер ущерба. Сегодня и завтра продолжатся подворовые обходы затопленных районов, сотрудники МЧС, военный помогут пострадавшим от удара стихии жителям убрать мусор, перенести вещи. Одновременно в течение двух ближайших дней будет работать комиссия, которая определит размер ущерба. Аксенов уточнил, что компенсации подлежит ущерб, нанесенный жилым домам и транспортным средствам.

- После того, как будет определен размер ущерба, я докладываю лично главе государству Владимиру Владимировичу Путину, - сказал Аксенов. - Скорее всего, будем просить о финансовой помощи.

По прошествии суток после ливня, за ночь обрушившего на Керчь двухмесячную норму осадков, ситуацию в городе Аксенов назвал тяжелой.

- В некоторых местах уровень воды еще достигает метровой отметки, - рассказал глава Крыма. - Люди вплавь добираются.

Помимо Керчи пострадали также несколько населенных пунктов в Ленинском районе, там тоже уточняется размер ущерба. Крайне сложной остается обстановка в Ялте, улицы которой после аномального ливня превратились в бурлящий поток. Там также подтоплены почти 90 домовладений, частично отключено электроснабжение и во всем городе отключена вода. За последние сутки от стихии пострадали также Севастополь и Евпатория.