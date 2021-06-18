В Ялте 2700 человек остались без света из-за стихии

Из-за спровоцированных сильными ливнями технологических нарушений в электросетях Большой Ялты обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 киловольт. В результате без электроснабжения остались 2700 потребителей. Об этом сообщила пресс-служба "Крымэнерго".

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы круглосуточно и продолжат их до полного устранения технологических нарушений в сетях.

Также сложная ситуация наблюдается в Керчи, где сегодня, по оперативным данным, из-за отключения 15 трансформаторных подстанций без электричества остаются 980 абонентов. В обоих городах к работе привлечены 83 бригады энергетиков и 93 единицы спецтехники.

Как сообщалось ранее, в Ялте из-за обильных осадков и подтоплений территорий введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В городе временно отключено водоснабжение. Въезд в город закрыт.