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18.06.2021 12:29
Рубрика: Власть

Власти закрыли въезд в затопленный центр Ялты

Текст: Илья Изотов (Ялта)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Разбушевавшаяся стихия и залповые ливни заставили власти Ялты полностью закрыть въезд автомобилей в центр города-курорта. Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В Ялте после залпового ливня объявили режим ЧС

Реки центральной части вышли из берегов после выпадения за ночь и утро двухмесячной нормы осадков. Бурные потоки грязной воды несут по улицам легковые автомобили, превращая их по сути в кладбища металлолома. Затоплена и любимая туристами городская набережная.

- Самое важное, что центр города перекрыт полностью, мы закрыли также въезд в город, - заявила Янина Павленко. - Чтобы на трассе не было пробок, на расчистку селей направлена крупная техника. МинЖКХ дало помпы и ассенизаторские машины, чтобы выкачивать воду из подтопляемых территорий, все службы города задействованы в режиме объявленного в городе ЧС.

Ранее ГУ МЧС по РК заявляло о сходе селей на дорогу в районе Оползневого. В свою очередь, дорожные службы с помощью тяжелой техники расчищают дороги от сошедших селей и намывов грунта, чтобы не допускать автомобильные пробки.

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