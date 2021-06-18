Власти закрыли въезд в затопленный центр Ялты

Разбушевавшаяся стихия и залповые ливни заставили власти Ялты полностью закрыть въезд автомобилей в центр города-курорта. Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Реки центральной части вышли из берегов после выпадения за ночь и утро двухмесячной нормы осадков. Бурные потоки грязной воды несут по улицам легковые автомобили, превращая их по сути в кладбища металлолома. Затоплена и любимая туристами городская набережная.

- Самое важное, что центр города перекрыт полностью, мы закрыли также въезд в город, - заявила Янина Павленко. - Чтобы на трассе не было пробок, на расчистку селей направлена крупная техника. МинЖКХ дало помпы и ассенизаторские машины, чтобы выкачивать воду из подтопляемых территорий, все службы города задействованы в режиме объявленного в городе ЧС.

Ранее ГУ МЧС по РК заявляло о сходе селей на дорогу в районе Оползневого. В свою очередь, дорожные службы с помощью тяжелой техники расчищают дороги от сошедших селей и намывов грунта, чтобы не допускать автомобильные пробки.