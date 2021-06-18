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18.06.2021 13:18
Рубрика: Происшествия

В Ялте из-за потопа прекращена подача воды

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Ялте, на которую за последние сутки обрушился небывалый ливень, временно отключили подачу воды. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону, - обратилась Павленко к ялтинцам.

Мэр также сообщила, что в ближайшее время будут подготовлены графики подачи воды в жилые дома и на предприятия. В МинЖКХ Крыма отключение водоснабжения объяснили резким помутнением воды в результате ливней. Воду в микрорайоны начнут подвозить в цистернах.

- Решение принято ввиду повышенной мутности воды. Продолжается мониторинг ситуации - при улучшении качества воды водоснабжение будет восстановлено, - сообщили в министерстве.

За последние сутки в районе Ялты выпало свыше 90 миллиметров осадков. Две протекающие через город реки вышли из берегов и подтопили часть жилых домов в нижней части курорта. Улицы города превратились в бурлящие горные потоки, которые сносят машины. В нескольких местах Большой Ялты сошли селевые потоки. В городе с утра объявлен режим чрезвычайной ситуации. В мэрии работает штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности. Въезд в город временно закрыт.

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