Цитата: "Такого страшного по силе и продолжительности ливня еще не бывало. Он начался в 3 часа ночи и без перерыва продолжался до 11 часов утра. Под влиянием горных потоков местная речка Учан-Су вышла из берегов и широко разлилась, затопив улицы. Все мосты через речку были разрушены. Были размыты Пушкинский бульвар, огромные деревья выворочены с корнями. Потоки воды устремлялись по улицам, заливали подвалы и магазины. На набережной, как видно по фотографии, образовалось бурное море. Вода так залила ее, что в номерах первого этажа ездили на лодках, спасая имущество живших там". Этой фразой из ялтинской газеты от 13 июня 1912 года можно начинать репортаж о событиях 18 июня 2021-го, с той лишь разницей, что гостиницы "Джалита" в Ялте уже нет. Но зато серьезно пострадали два старейших отеля - "Бристоль" и "Ореанда", откуда из-за подтопления тоже пришлось эвакуировать отдыхающих. Всего же было подтоплено 13 отелей и гостиниц Южного берега Крыма.

Такого ялтинцы не видели никогда. Грязная жижа залила тротуарную плитку на набережной. И вылилась на пляжи, восстанавливать которые придется несколько месяцев. "Прямо сейчас чистим подвалы от грязи и мусора, - рассказала жительница города Ялты дома по улице Киевской, 9, Татьяна Ветрова. - Наш пятиэтажный дом находится рядом с речкой, и сейчас общими усилиями справляемся с этой бедой. На помощь пришли военные и сотрудники МЧС.

Такого ялтинцы не видели никогда. Грязная жижа залила тротуарную плитку и вылилась на пляжи, восстанавливать которые придется несколько месяцев

В Керчи, которая первой приняла на себя удар стихии, в ликвидации последствий ЧС участвуют около 900 человек и 137 единиц техники. За два последних дня очищены 14 километров дорог, вывезено 3900 кубометров мусора.

Сильный ливень начался в ночь с 17 на 18 июня - накануне МЧС распространило штормовое предупреждение, а власти города, посмотрев, как днем ранее затопило Керчь, срочно собрали оперативный штаб. Утром 18-го ливень стоял стеной - всего за 6 часов выпала месячная норма осадков, и дождь не прекращался.

Только цифры. В Керчи было затоплено 248 домовладений, в Ялте - более ста. Из зоны подтоплений эвакуировано 1773 человека, из них 321 ребенок. В Ялте за сутки в пятницу выпало 133 миллиметра осадков при норме 42.

22 июня в Крыму объявлен выходной.

На ялтинской набережной отдыхающие по колено в воде делали селфи на память. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

- Я отправилась в Ялту на работу из Гаспры на рейсовом автобусе. Да, шел тропический ливень, но кого в Ялте удивишь сильными дождями? - рассказывает Екатерина Демина, заместитель директора Ялтинской централизованной клубной системы. - Когда водитель остановился на улице Блюхера, в районе "Крымэнерго", и сказал, что дальше не поедет, я подумала, что впереди пробки. Но когда вышла на улицу, сразу попала в поток воды по колено - течение было сильным, камни били по ногам. Начала сразу все фотографировать и снимать видео. Одна машина прямо на моих глазах ушла в реку - обрушилась опорная стена, и ее унесло течением.

Ближе к 11 утра пятницы стал осознаваться настоящий масштаб бедствий - если в девять утра власти занимались подвозом выпускников на ЕГЭ по иностранному языку, то спустя час остановили полностью движение троллейбусов, а город закрыли на въезд . Ливень не прекращался. 600 детей из детских садов и выпускников после экзамена домой доставляли на спецтехнике.

В полдень 18 июня на всей территории Ялтинского региона глава администрации ввела режим чрезвычайной ситуации. Количеством выпавших осадков уже никто не интересовался - Ялта ушла под воду, ливень стоял белой стеной.

- В этот день я остался дома, так как из подъезда было невозможно выйти - его затопило по колено, и собирал информацию о том, какой урон наносит ливень городу, - рассказывает Игорь Дмитриев, директор МКУ "Ялтинские вести", житель улицы Киевской. - Но уже в 11 сам начал звонить в Единую диспетчерскую службу - в подъезде вода поднялась на уровень груди, и оставалось буквально несколько сантиметров до порога квартир первого этажа. Вышла из берегов река Бал-Алма, и весь поток направился на нашу пятиэтажку. Настаивать на срочной помощи не стал, так как знал, что город в это время эвакуировал тех, кого ливень оставил без крова. Напротив нас из здания департамента социальной службы выносили мебель и компьютеры - там грязевые потоки ринулись прямо в кабинеты.

В 13 часов в Ялте отключили воду, а в подтопленных районах - свет. МЧС Ялты, казаки, сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии, минобороны, Черноморский флот РФ - более тысячи человек спасали тех, кто оказался в зоне подтопления.

- На улице Джафера Сейдамета селевой поток снес несколько частных домов - это были капитальные строения, - рассказывает депутат Ялтинского горсовета Олег Копылов, чей округ сильно пострадал - это улицы Вергасова, Спендиарова, Киевская, Кривошты, частный сектор. - Деформирован двухэтажный дом № 12 по улице Вергасова. Из 4500 квадратных метров нового асфальта, который был год назад уложен на моем округе, половина утекла вместе с водой. Десятки автомобилей оказались подтопленными, а несколько упали в реку.

Ближе к полуночи в некоторых домах начал появляться свет. На одну из самых пострадавших улиц - Кривошты - ближе к полуночи прибыли глава администрации Янина Павленко, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин, председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский. Людям привезли воду.

- В городе серьезно пострадал весь центр, улицы Кривошты, Киевская, на улице Ломоносова был сумасшедший обвал, там очень много машин упало в реку, - рассказала Янина Павленко корреспонденту "РГ". - А большая часть дороги просто разрушилась - а ведь это въезд на станцию "Скорой помощи". Спасибо министерству здравоохранения Крыма, которое направило в Ялту более десятка машин "скорой" из разных городов, и эта служба работает стабильно.

Итог первого дня подтопления: эвакуированы 608 человек (50 из них - дети), один погибший, одна пропавшая без вести, травмы получили 18 человек, двух из них эвакуировали, одного прооперировали.

В Ялте из затопленного подвала спасли около 200 животных, в том числе 100 крокодилов. Крокодиляриум находится в центральной части города, буквально в 30 метрах от набережной. Фото: instagram.com / @zhilenko_viktor

В ялтинском муниципалитете, по последним данным, потоплен 101 дом. В поселках Голубой залив, Ореанда, Ливадия-2, ул. Курчатова, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное - Ялта, Гурзуф, поселке Кореиз сошли селевые потоки.

Пока город спал, бригады МЧС и коммунальщиков трудились на откачке подвалов - к утру 19 июня уже удалось освободить от воды 43 дома, а тяжелая техника работала на расчистке туннельного водовода - 100 метров было забито камнями, глиной и грязью.

Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк помог с организацией раздачи питьевой воды - в Ялте в разных микрорайонах воду раздают бесплатно, а все желающие могли получить ее в магазинах "ПУД" - и тоже совершенно бесплатно.

Правда, в некоторые супермаркеты и на следующий день зайти не удавалось - по улицам Спендиарова и Киевской спустя сутки после ливня сплошным потоком течет вода.

В субботу в Ялту прибыл глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он проехал по самым проблемным местам Большой Ялты и доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

- Принято решение о создании комиссии по ликвидации последствий ЧС во главе с Маратом Хуснуллиным по аналогии с той, которая была создана в конце 2020 года в Иркутской области после паводков, - сказа Аксенов. - Это решение поможет максимально быстро доводить необходимые средства до Республики Крым, а также позволит гораздо быстрее решать сложные вопросы, требующие в том числе прямой связи с федеральным правительством.

В субботу свет во многих частях города был восстановлен к полудню, а спустя еще три часа в большинство подтопленных районов дали воду - по водопроводу, не с неба.

Ялтинский тропический ливень резко сократил курортный сезон - в акватории Ялты от Гурзуфа до Фороса купаться запрещено. 46 пляжей на побережье Южного берега нуждаются в срочной очистке. Горожан призывают не ходить по мостам через реки - пока все они не будут обследованы на предмет аварийности.

В акватории Ялты от Гурзуфа до Фороса купаться запрещено. 46 пляжей Южного берега нуждаются в срочной очистке

...У речки Водопадной весь вечер 10 июня стоял печальный мужчина - это его новенькую семидверную Subaru снесло потоком у "Крымэнерго". Пока машина доплыла до устья реки, от нее осталась груда металла. Работник полиции составлял акт - власти Крыма заявили, что помощь тем, у кого было повреждено имущество, будет оказана. В Ялте уже начали принимать заявки пострадавших. Город обещает по 10 тысяч тем, кто утратил имущество первой необходимости, по 50 тысяч - за частично утраченное и по 100 тысяч рублей - за полностью утраченное имущество.

Печальное зрелище сейчас представляют пляжи Ялты. На самом курорте и его поселках береговая полоса буквально завалена обломками веток, принесенным селями мусором. В местах, где бурные потоки с набережной и городских улиц впадали в море, напор воды превратил пляжную полосу в овраги, часть пляжей смыло в море. Теперь потребуется подсыпка береговой полосы. Также в море смыло урны, кабины для переодевания и другую пляжную инфраструктуру. Набережная у гостиницы "Ореанда" в самом центре города превратилась в сплошное месиво из принесенной селем земли.

- Приехали в Ялту на отдых за два дня до этого кошмарного потопа, - рассказал "РГ" житель Пензы Анатолий Смоленцев. - И конечно же, мы были в шоке, когда увидели эти бурные потоки воды, опрокидывавшие машины в центре города. Наши соседи по отелю приехали на отдых из Ростова на Toyota, а на чем уехать обратно, теперь не знают - машину затопило грязной водой по самую крышу. Но несмотря на весь этот ужас, не хотим уезжать из Ялты раньше срока. Будем гулять, дышать морским воздухом, любоваться местной природой. Наш отель работает в обычном режиме, и никаких ограничений из-за стихии нет.

Правда, купание в море на пляжах Большой Ялты будет запрещено еще как минимум три дня - требуется время на ликвидацию последствий наводнения. Также до вторника закрыты все объекты показа - музеи и дворцовые ансамбли на Южном берегу Крыма.

Тем не менее, как сообщили "РГ" в Минкурортов РК, массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.

- Со всеми средствами размещения, работающими в регионе Большой Ялты, установлена постоянная обратная связь, - говорит министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - В случае возникновения каких-либо сложностей, руководство отелей информирует сотрудников министерства курортов. Есть случаи подтопления, отключения электроэнергии, которые компенсируются за счет собственных генераторов. Случаются и отключения воды, но все средства размещения обязаны иметь запасы вводы и резервуары на два-три дня для постоянного водоснабжения.

Комментарий

Владимир Рябов, доцент кафедры почвоведения Крымского федерального университета, климатолог:

- Ливневые осадки в Крыму в летнее время - это обычное явление. Это наиболее распространенный тип осадков на полуострове в летнее время. Эффект получается в зависимости от того, где они выпадают. Если они выпадают над крымской равниной или над лесами, то больших последствий никогда не возникает. Ливни просто стекают по склонам в реки, озера и так далее. А вот когда они выпадают над населенными пунктами, над городами, то там совершенно другая подстилающая поверхность, кругом асфальт, вода не впитывается в почву.

Так, в Ялте или Керчи кругом асфальт, и потоки воды, не впитываясь в почву, стекают по склонам, по асфальту и образуют такие мощные водотоки. В Ялте каждый год бывают ливневые осадки. Но такой интенсивности, конечно, это очень редкое явление. Чтобы за сутки выпало три месячные нормы - явление из ряда вон выходящее. Я думаю, что даже в 1912 году, как говорила мэр Ялты, количество выпавших осадков было меньше, чем то, что произошло сейчас. Это экстремальное явление, которое случается очень редко. К сожалению, предвидеть, предсказать такие процессы заранее невозможно. Потому что невозможно прогнозировать, как будут вести себя воздушные массы в нашей атмосфере даже через 10-14 дней.

Пришли на помощь

Вынесли ребенка на плечах

В Ялте работники правопорядка помогли оказавшимся по пояс в воде людям покинуть остановку общественного транспорта. Заметив, что люди окружены прибывающей водой, правоохранители подобрались к ним, затем усадили в служебное авто и направились в безопасное место.

Спасенная женщина рассказала им, что ее малолетняя дочь находится в детском саду. Узнав об этом, оперативники поехали в дошкольное учреждение, откуда благополучно забрали ребенка. Направляясь из детсада на безопасное возвышение, служебный автомобиль попал под бурный селевой поток, из-за чего в салон машины стала проникать вода. Полицейские решили оставить авто и эвакуировали спасенных пассажиров безопасным маршрутом. Так, один сотрудник полиции прокладывал путь, посадив себе на плечи девочку, а его коллега, замыкая цепочку, следил за тем, чтобы никто из спасенных не отстал.

- Благодаря грамотным действиям полицейских все граждане оказались у себя дома в безопасности, - отметили в ведомстве и добавили, что спасенные ялтинцы поблагодарили спасителей за их смелость.

В Крыму открыты call-центры

Керчь: +7 978 9091135, 6-02-19 (круглосуточно) ЕДДС; Департамент труда и соцзащиты (для получения пособия): +7 978 5543076, +7 978 5543116; Феодосия: 3-09-00, +7 978 7912257; Ялта: 23-93-83, +7 978 9014112; Кировское: 4-13-73, +7 978 2565300; Ленинский: 4-02-42, +7 978 7001229.

Как сообщил мэр Керчи Сергей Бороздин, компенсационные выплаты пострадавшим от наводнения начнутся на следующей неделе. Сейчас в Керчи 10 комиссий обходят дворы и дома и оценивают ущерб.