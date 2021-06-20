В Волгоградской области в ДТП погибли двое взрослых и младенец

На 842-м километре федеральной трассы Р-22 в Волгоградской области произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Ford Focus, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во Фроловском районе, недалеко от населенного пункта Новая Паника. Так, на месте скончались 31-летний водитель легковой иномарки, его жена и шестимесячный мальчик. Госпитализация потребовалась одному взрослому и трехлетней девочке.

Сотрудники МЧС разрезали машину и извлекли тела погибших и пострадавших. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, представители следственного комитета.

Движение на участке трассы временно затруднено, введено реверсивное движение. На дороге образовалась большая пробка.