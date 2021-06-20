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20.06.2021 14:02
Рубрика: Происшествия

Водоснабжение Ялты восстановят во второй половине дня

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Централизованную подачу воды жителям Ялты планируют восстановить в воскресенье, 20 июня, после 14:00. Об этом мэр города Янина Павленко сообщила сегодня на своей страничке в Facebook. Она также посоветовала кипятить воду из крана перед тем, как ее пить.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Вчера была предпринята попытка централизованного водоснабжения. Трубы забиты илом, серьезные засоры, - сказала Павленко. - Поэтому сейчас переключились на альтернативные источники - водопады. К двум часам дня должно быть восстановлено водоснабжение нашего региона.

Водоснабжение Ялты было прекращено 18 июня из-за сильных ливней и селевых потоков, обрушившихся на город. Подача воды была восстановлена в нескольких поселках, однако вечером 19 июня стало известно об аварии на водопроводной очистной станции, которая обеспечивает Ялту водой. В отдельных районах воду давали по графику на два часа в сутки.

По словам Павленко, 19 автомобилей продолжат развозить питьевую воду по всему ЮБК. По рекомендации Роспотребнадзора, воду из крана надо кипятить перед употреблением.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня в горах над Ялтой прошли очень сильные ливни, на город и окрестности выпало 135 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов и затопили улицы, смывая все на своем пути. 24 человека пострадали, один погиб, двое пропали без вести. Стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было почти 100 лет, с 1922 года.

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