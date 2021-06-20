На Урале около 50 тысяч человек остались без электричества из-за ветра

В Свердловской области из-за штормового ветра с порывами до 25 метров в секунду произошло массовое отключение потребителей от электричества.

Министерство энергетики РФ передает, что на Среднем Урале без электроснабжения остались 49 200 человек, восстановительные работы ведет 71 бригада энергетиков.

Напомним, ветер с порывами до 25 метров в секунду по предварительной версии стал причиной гибели молодой женщины - она получила травмы, несовместимые с жизнью, когда на нее упала береза в оленьем парке в Сысертском районе.

Стихия до сих пор не успокоилась: в разных районах Екатеринбурга в это время на тротуары, дороги, трамвайные пути и припаркованные во дворах машины падают деревья. Горожан просят соблюдать осторожность.